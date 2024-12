Am 1. Juli 2024 startete das zentrale Importabfertigungssystem (CCI) in der EU. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Zollanmeldungen zentral bei einer Zollstelle einzureichen, auch wenn die Waren in einem anderen Mitgliedstaat eintreffen. Das CCI-System reduziert den Verwaltungsaufwand und beschleunigt die Zollabfertigung, was Kosten spart und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Phase zwei mit weiteren Vereinfachungen ist für Juni 2025 geplant. Aktuell können europäische Unternehmen in Bulgarien, Estland, Spanien, Luxemburg, Lettland, Polen und Rumänien die Funktion nutzen. Weitere Mitgliedsstaaten werden in den nächsten Monaten folgen.