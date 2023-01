Als Logistikleiter und Geschäftsführer widme sich Stefan Heiglauer Herausforerungen wie der Ökologisierung und Digitalisierung der Logistik. Darüber hinaus würden die Prozesse in der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen DM-Ländern künftig völlig neu gedacht, durch länderübergreifende Strukturen verstärkt Synergien geschaffen und die gesamte Infrastruktur entsprechend angepasst, heißt es in der zugehörigen Aussendung.



Stefan Heiglauer war zuletzt von 2006 bis 2022 in verschiedenen Funktionen bei der Österreichischen Post AG tätig. Seit 2014 leitete er dort das Paketgeschäft in Österreich. Als Absolvent der FH für Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen in Wien unterhielt er in den vergangenen Jahren zudem nebenberufliche Vortrags- und Lehrtätigkeiten in den Fachbereichen Logistik und BWL.