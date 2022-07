Erhöhte Transparenz ist dabei der erste Punkt, der in der Erklärung angesprochen wird. Man beabsichtige, "die Transparenz in Absprache mit dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft, den verschiedenen Regierungsebenen und anderen relevanten Interessengruppen im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Teilnehmer und ihren internationalen Verpflichtungen zu fördern."



Soweit möglich sollen gemeinsame Konzepte und Frühwarnsysteme für potenzielle, sich abzeichnende und systematische Versorgungsprobleme gefördert werden.



Die Erklärung sieht außerdem vor, "die Diversifizierung zu fördern und die globalen Kapazitäten für vielfältige, zuverlässige und nachhaltige Quellen für Materialien und Inputs, Zwischenprodukte und Fertigwaren in vorrangigen Sektoren sowie die Kapazitäten der Logistikinfrastruktur zu erhöhen".



Dabei sollen Möglichkeiten zur Förderung öffentlicher und privater Investitionen in Lieferketten in prioritären Sektoren untersucht und Partnerschaften und Ko-Investitionen für den Zugang zu und die Entwicklung von umwelt- und sozialverträglich beschafften Materialien und Inputs gefördert werden.



"Wir wollen die Einbeziehung kleiner und mittlerer Unternehmen in vorrangige Lieferketten fördern", heißt es. Auch die Übernahme digitaler Technologien durch Kleinst-, Klein- und mittelständische Unternehmen soll gefördert werden.



Vorhersehbarkeit sei wichtig für widerstandsfähige Lieferketten, man werde sich daher bemühen, "zusammenzuarbeiten, um Vorhersehbarkeit, Offenheit, Fairness und Nichtdiskriminierung in unseren Wirtschaftsbeziehungen zu fördern, wenn sie sich auf unsere Lieferketten auswirken."



Zur Förderung der Sicherheit in der Lieferkette beabsichtigen die Länder laut Erklärung, ihre "Konsultationen zu vertiefen, um Risiken, die sich aus Lieferabhängigkeiten und potenziellen Schwachstellen in kritischen Infrastrukturen ergeben, zu ermitteln und anzugehen." Man wolle zusammenarbeiten, um gegenseitige Schwachstellen zu beseitigen und "die Korruption zu bekämpfen, um die Sicherheit der Lieferkette zu fördern."



Zuletzt steht das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda. Globale Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren über die Lieferketten hinweg soll ebenso gefördert werden wie auch "die Ziele, die in den einschlägigen multilateralen Umweltabkommen, denen wir beigetreten sind, festgelegt sind, einschließlich des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und des Pariser Abkommens."



Dazu sollen verantwortungsvolle Geschäftspraktiken eingeführt werden. Man "erkenne an wie wichtig es ist, unsere jeweiligen Verpflichtungen im Rahmen internationaler Arbeitsübereinkommen, die von den jeweiligen Ländern ratifiziert wurden, entlang der gesamten Wertschöpfungskette umzusetzen, um sicherzustellen, dass die Eröffnung neuer Beschaffungs- oder Lieferkettenoptionen nicht zu einer Verkürzung bestehender Verpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte führt."



Dazu zähle auch die Absicht, bei der Beseitigung von Zwangsarbeit in globalen Lieferketten mitzuwirken. Die Länder wollen auch den verstärkten Einsatz von recycelten Materialien und Produktkomponenten fördern und eine faire und nachhaltige Herstellung unterstützen - einschließlich der Kreislaufwirtschaft, der Bioökonomie und anderer Ansätze, die den Kampf gegen den Klimawandel, den Verlust der biologischen Vielfalt und die Umweltverschmutzung vorantreiben.