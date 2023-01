Philipp Polterauer ist seit drei Jahren bei Inverto Austria tätig. Polterauer studierte Wirtschaft in Wien und in den USA. Er betreut Kunden aus der verarbeitenden Industrie mit Fokus auf Health Care, Consumer Electronics/High Tech und Automotive. Nach dem Aufbau von Inverto Digital Solutions leitet er nun das Center of Excellence für Digitalstrategie und künstliche Intelligenz. Er berät multinationale Unternehmen bei globalen Transformationen von Einkauf und Lieferketten sowie bei Kostenoptimierungsprogrammen.



Das Wiener Inverto-Büro wurde 2012 eröffnet und zog Ende 2022, mit dem zehnjährigen Bestehen, in größere Büroräume um. Das österreichische Team ist in den vergangenen drei Jahren rasant gewachsen und hat sich auf 33 Kolleg:innen verdoppelt. Weiterer Zuwachs ist geplant.