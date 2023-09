Mittlerweile gibt es einige Anbieter am Markt, die Unternehmen mit ihren Produkten eine transparente Supply Chain versprechen. Nun wollte auch Yamaha, der weltweit größte Hersteller von Musikinstrumenten und Audiogeräten, die Sichtbarkeit der gesamten Lieferkette erhöhen, deren Stabilität verbessern und grundsätzlich die Lieferkette optimieren.



Yamaha verschickt dabei jährlich etwa 15.000 Container weltweit. Um den Transport zwischen Produktionsstätten und Distributoren eben besser kontrollieren zu können, evaluierte das Unternehmen im Rahmen einer neuen Supply-Chain-Strategie verschiedene Software-Lösungen.



Schließlich hat sich Yamaha für Ocean Visibility und Port Intel von Project44 entschieden. Diese würden den Anforderungen am besten gerecht, so Yamaha, da sie die Visualisierung des Sendungsstatus auf globaler Ebene ermöglichen, hochpräzise Informationen zur Ankunftszeit liefern und schnelle sowie verbesserte Entscheidungen und Maßnahmen ermöglichen.