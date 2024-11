Denn bei der konventionellen Supply-Chain-Planung werden Bestände, Arbeitskräfte, Transport- und Lagerabläufe isoliert geplant und optimiert. Dieser Ansatz führe zu fragmentierten Strategien, die oft miteinander in Konflikt stehen und bei denen das Feedback des ausführenden Teams fehlt, heißt es von Manhattan.



Manhattan Active Supply Chain Planning ist "die erste und einzige Lösung", die mit der Ausführung der Lieferkette vereint ist, so Kinsella. Damit können systemische und betriebliche Silos überwunden und unternehmensweit das gesamte Bestandssortiment sowie alle für den Lieferkettenfluss erforderlichen Ressourcen optimiert werden. Vom Lagerbestand und den Arbeitskräften bis hin zu Vertrieb und Transport werden alle Elemente in Echtzeit synchronisiert, harmonisiert und nahtlos in einem einzigen Plan vereint.



Die Lösung nutzt Künstliche Intelligenz, um externe Datenquellen mit internen Parametern zu kombinieren und so präzisere und besser umsetzbare Nachfrageprognosen zu erstellen. Sie sei in der Lage, riesige Mengen an konsolidierten Daten aus externen Quellen aufzunehmen und schnell zu verarbeiten, zum Beispiel Aktivitäten von Influencern, branchenspezifische Datenquellen und lokalisierte Daten, die alle die Nachfrage beeinflussen und gestalten können.



Alle Manhattan Active-Lösungen werden als Cloud-native Microservice-API-Anwendungen angeboten, die erweiterbar konzipiert sind und regelmäßig alle 90 Tage aktualisiert werden. "Sie werden die Active-Plattform niemals aktualisieren müssen - niemals!", so CEO Eddi Capel.