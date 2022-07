Wie sieht wirksames SSCM aus, das Unternehmen in die Lage versetzt, das Nachhaltigkeitslevel ihrer Lieferkette nicht nur exakt zu analysieren, sondern auch langfristig zu steigern? Um Nachhaltigkeit zu etablieren und für den Entscheidungsfindungsprozess im Unternehmen einen sicheren Rahmen zu bieten, sind Guidelines nötig. Sie ermöglichen ein schrittweises Vorgehen, das sich in sechs Dimensionen erstreckt:

Systematik Organisation Stakeholder Reifegradmodell Human Resources Technologie

Das beschriebene Modell konzentriert sich also im Gegensatz zu bisherigen Guidelines nicht nur auf die eigentliche Bewertung von Nachhaltigkeit in der Lieferkette, sondern berücksichtigt alle relevanten Aspekte, also beispielsweise auch menschliche Faktoren und die IT. Entsprechend dem Charakter zeitgemäßer Lieferketten kann es über Unternehmensgrenzen hinweg angewendet werden; es empfiehlt sich bei der Implementierung jedoch, dass ein Unternehmen im Mittelpunkt steht, welches das Projekt vorantreibt.