Die Transparenz von Lieferketten ist angesichts der vielen weltweiten Herausforderungen eines der wichtigsten Themen der letzten Jahre. Das spürt auch Shippeo, ein Anbieter für multimodale Lieferkettentransparenz in Echtzeit: Das Unternehmen erhielt in einer aktuellen Finanzierungsrunde ein Rekord-Investment von 40 Millionen Dollar. Damit belaufen sich die Gesamtinvestitionen in Shippeo auf 110 Millionen Dollar.



Neu dabei sind die strategischen Investoren LFX Venture Partners aus Hongkong sowie Yamaha Motor Ventures aus Japan. Ihre Beteiligung wird Shippeo in die Lage versetzen, auch den asiatischen Raum abzudecken. In einem Gespräch mit dispo sprachen Shippeo-Manager außerdem vom Interesse des Unternehmens am österreichischen Markt.



Im letzten Jahr ist die Bewertung von Shippeo um 70 Prozent gewachsen. Mit einem jährlichen Umsatzanstieg von 80 Prozent im Subscription-Geschäft ist Shippeo in den letzten drei Jahren von einem regionalen Anbieter zu einem globalen Marktführer für Liefertransparenz in Echtzeit gewachsen. Das Unternehmen hat 150 weltweite Kunden auf Enterprise-Niveau, darunter Coca-Cola HBC, Renault, AkzoNobel, Philip Morris International und Jaguar Land Rover. Gleichzeitig blieb die Abwanderungsrate bei unter vier Prozent.



Das Verlader-Netzwerk von Shippeo ist auf über 150.000 Teilnehmer weltweit gewachsen, mit aktiver Nachverfolgung von Lieferungen in 92 Ländern auf allen Kontinenten. Dabei deckt Shippeo auch komplexe Regionen ab, wie den Mittleren Osten, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum.



Um dieses Wachstum abbilden zu können, ist das Team von Shippeo um das Dreifache auf über 220 Mitarbeiter:innen gewachsen. Das Unternehmen konnte mehrere Spitzenmanager gewinnen, wie Anand Medepalli, der als Chief Product Officer von London aus tätig ist und zuvor für Blue Yonder und ServiceNow gearbeitet hat. Auch der in Paris ansässige Philippe van Hove als Chief Revenue Officer, zuvor bei Zuora und Lacework sowie Chris Mazza aus San Francisco, SVP of International Growth, ehemals ClearMetal, verstärken das Top-Management.