Die Lieferantenverzeichnisse "Wer sucht was" und "Europages" wurde 2019 unter der Marke Visable zusammengeführt. Mittlerweile haben mehr als drei Millionen europäische Unternehmen ein Profil auf den Visable-Plattformen, die monatlich über vier Millionen B2B-Einkäufer erreichen.



Die klassischen Kategorien umfassen dabei den industriellen Mittelstand und das produzierende Gewerbe, den Bau, die Logistik und Klimatechnik, vor allem Hersteller präsentieren sich dort. Um diese Datenbanken aktuell zu halten, setzt Visable künstliche Intelligenz ein.



Bei einem Pressegespräch zum Jubiläum wollte dispo wissen, wie sich die meist gesuchten Begriffe in den letzten Monaten und Jahren verändert haben. So sei Logistik immer in den Top20 gewesen, was man aber aktuell extrem erkennen kann, seien alternative Energieträger wie Photovoltaik oder Windkraftanlagen. Diese wären sonst nie unter den Top20 zu finden gewesen, in den letzten drei Monaten lagen Sie auf Platz eins, wobei hier auch B2C-Traffic dabeigewesen sei, so Visable-Manager Carsten Brandt.