Scope 1 umfasst Emissionen aus Quellen, die einer Organisation gehören oder von ihr direkt kontrolliert werden - zum Beispiel aus der Verbrennung von Treibstoff in der Fahrzeugflotte.



Scope 2 sind Emissionen, die ein Unternehmen indirekt verursacht, wenn die Energie, die es kauft und nutzt, erzeugt wird. Bei Elektrofahrzeugen fallen beispielsweise die Emissionen aus der Erzeugung des Stroms, mit dem sie betrieben werden, in diese Kategorie.



Scope 3 umfasst Emissionen, die nicht vom Unternehmen selbst erzeugt werden und auch nicht das Ergebnis von Aktivitäten aus Anlagen sind, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden, sondern von denjenigen, für die es indirekt verantwortlich ist, und zwar in der gesamten Wertschöpfungskette. Ein Beispiel hierfür ist der Kauf, die Nutzung und die Entsorgung von Produkten von Lieferanten. Scope-3-Emissionen umfassen alle Quellen, die nicht in die Scope-1- und Scope-2-Grenzen fallen.