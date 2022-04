Swan gründet Tochterfirma in Österreich

Nach über zehn Jahren Firmenhistorie, sechs Standorten in Deutschland und einer Niederlassung in Österreich, sowie einem Mitarbeiterzuwachs von rund 70 auf 135 Beschäftigte im letzten Jahr hat Swan nun mit der Gründung einer eigenen Tochterfirma einen weiteren Meilenstein zu verbuchen.



Schon nach der strategischen Partnerschaft mit der SSI Schäfer Gruppe im Juli 2021 übernahm Swan deren SAP-Geschäftszweig vollständig – auch am Firmenstandort Graz. „Wir sind stolz darauf, nun auch offiziell als Swan AT von unserem Standort Graz aus zu operieren“, so Alexander Bernhard, Geschäftsführer der Swan GmbH.