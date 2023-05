2008 in Betrieb genommen, ist das Logistikzentrum von Dachser in Wien mit seinem Umschlaglager und dem zweistöckigen Büro- und Verwaltungsgebäude zu klein geworden, im März haben die Bauarbeiten für eine Erweiterung und Modernisierung begonnen.



Aktuell ist das Umschlaglager 7.150 Quadratmeter groß und verfügt über 80 Tore. Dieses wird in den kommenden Monaten um 5.320 Quadratmeter Umschlagfläche, knappe 800 Quadratmeter integrierte Bürofläche und 48 Tore erweitert, so dass die Gesamtfläche des Hallenausbaus dann 12.740 Quadratmeter mit 128 Toren beträgt. Die Inbetriebnahme der erweiterten Fläche ist für Mitte Dezember 2023 geplant.

Die Dachfläche des neuen Gebäudes wird für eine Photovoltaikanlage vorbereitet, um später den daraus erzeugten Strom unter anderem für den Betrieb der Anlage zu nutzen. Der Standortausbau sieht neben weiteren 99 Parkplätzen für Mitarbeitende, 110 neue Wechselbrücken-Abstellplätze, einen Transportunternehmerparkplatz mit 118 Stellplätzen, ein Portiergebäude und eine eigene Betriebstankstelle vor.



Ein Teil der Investitionen ist auch die Vorbereitung für den Einsatz elektrisch betriebener Fahrzeuge. Neu entstehen hierfür 34 Ladepunkte für Elektro-Pkw sowie drei Ladepunkte für Elektro-Lkw. 2018 hat Dachser SE begonnen, Firmen-PKW und -LKW auf Elektromobilität umzustellen, seit 2022 gibt es das "Emission-Free Delivery Austria" für den österreichischen Standort. Hier soll emissionsfreie Innenstadtlogistik im Bereich des 1. Bezirks gewährleistet werden. Dabei sei das Thema Förderungen allerdings noch ein wichtiges und noch nicht final abgeschlossen, heißt es von Dachser.



Man wolle 25 Prozent der bestehenden Firmen-PKW in Österreich bis Ende 2023 auf Elektromobilität umstellen, bis 2026 sollen 55 Prozent der Flotte elektrisch fahren. Dabei spiele aber natürlich die Frage der Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge eine große Rolle.