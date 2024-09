Das SAF für die Luftfracht und das SMF für die Seefracht werden von DB Schenker eingekauft und spezifischen Luft- und Seefrachtsendungen von Microsoft Cloud Logistics zugeordnet. Damit soll der CO2e-Ausstoß um mindestens 15.000 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Seit März 2024 verwendet DB Schenker für Microsoft außerdem hydriertes Pflanzenöl (HVO oder Renewable Diesel) zum Weitertransport auf dem Landweg von Kalifornien nach Texas. Im Landverkehr in Nordamerika und Europa nutzt DB Schenker im Rahmen der Bemühungen für ökologische Nachhaltigkeit auch HVO100-Tankstellen und Fahrzeuge mit E-Antrieben.



Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit von DB Schenker und Microsoft Cloud Logistics ist die Entwicklung moderner und energiesparender Warenlager in der Kontraktlogistik. Diese sind darauf ausgelegt, Prozesse zu optimieren und die Effizienz des Netzwerks zu steigern. Gleichzeitig minimieren sie die Umweltbelastung durch den Einsatz erneuerbarer Energien. So erhielt der Standort von DB Schenker und Microsoft Cloud Logistics in Illinois in den USA die LEED-Platin-Zertifizierung, die höchste Auszeichnung des U.S. Green Building Council. Wie der Super Hub in den USA erfüllt auch das Warenlager von Microsoft Cloud Logistics in den Niederlanden hohe Standards im Bezug auf Energieeffizienz, Minimierung der Umweltbelastung und Stärkung des Wohlbefindens der Beschäftigten und wurde dafür mit dem BREEAM-Zertifikat Level „Excellent“ ausgezeichnet.