Die Firma versucht laut Konzernkreisen seit Monaten zudem, die Preise für Transporte zu erhöhen und verliert so auch Kunden. Der einstige Fast-Monopolist im Güterverkehr auf der Schiene ist inzwischen auf einen Marktanteil von unter 50 Prozent abgesackt. Dies wird sich voraussichtlich fortsetzen, da die EU den Insidern zufolge weitere Auflagen verhängt hat, die bisher nicht öffentlich gemacht wurden. So müsse DB Cargo beispielsweise Anteile an der Tochter für die Hafen-Hinterlandverkehre abgeben, die in der Transfracht gebündelt sind.

Die EU hatte 2022 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, da der Staatskonzern Deutsche Bahn (DB) über Jahre Verluste der Frachttochter ausgeglichen hatte. Konkurrenten von DB Cargo hatten sich beschwert und von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. In langen Verhandlungen mit der deutschen Regierung waren im Spätsommer bereits erste Eckpfeiler einer Einigung bekannt geworden. Parallel wurde im harten Ringen mit den Gewerkschaften ein Sanierungskurs gestartet, der mindestens 2.300 der 19.000 Stellen kosten wird.