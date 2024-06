mazon kooperiert seit zwei Jahren mit der Tafel Österreich, und zwar auf mehreren Ebenen. Einerseits unterstützt das Unternehmen die Tafel mit Geld- und Sachspenden, andererseits stellen Amazon-Mitarbeiter ihre Manpower ehrenamtlich zur Verfügung.



Zudem übernimmt Amazon regelmäßig im Zuge der „TafelSammeltage“ das Abholen und Ausliefern von Lebensmittelspenden. „Wir wollen überall, wo wir tätig sind, einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. In Wien engagieren sich mein Team und ich unter anderem bei der Tafel Österreich, um gemeinsam Menschen in Armut mit Lebensmitteln zu versorgen“, sagt Sebastian Sprigade, Standortleiter des Amazon Verteilzentrums in Wien Simmering.



Für die Teilnahme an den regelmäßigen „Freiwilligen-Wochen“ werden die Mitarbeiter:innen von der Arbeit frei gestellt. Mithilfe der Unterstützung ehrenamtlicher Helfer:innen rettet und sortiert Die Tafel Österreich pro Woche allein bis zu zehn Tonnen Frischware vom Großmarkt Wien – und kann somit den sozialen Einrichtungen viel frisches Obst und Gemüse kostenfrei zukommen lassen.



„Wir verstehen uns als Sozialspedition, die pro Jahr mehr als 1.000 Tonnen Lebensmittel rettet und kostenfrei zu über 35.000 armutsbetroffenen Menschen in 100 Sozialeinrichtungen im ganzen Land bringt“, sagt Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Tafel Österreich. „Das Know-how und die Infrastruktur, um als Brücke vom Überfluss zum Bedarf zu wirken, haben wir in 25 Jahren sukzessive aufgebaut. Doch die steigende Nachfrage und die Versorgung von Menschen mittlerweile in ganz Österreich sind eine große Herausforderung“, erklärt Gruber.



Dazu kommt, dass die Kosten der Tafel Österreich allein in den letzten zwei Jahren um 50.000 Euro gestiegen sind – besonders betroffen sind die Bereiche Energie, Transport und Lagerung. Äußerst kostenintensiv sind zudem der Ankauf von Fahrzeugen zur Auslieferung der Lebensmittel. Alles in allem ein erheblicher Aufwand für eine gemeinnützige Organisation: „Wir brauchen Unterstützung – finanziell, aber auch mit Logistikleistungen und Expertise – in Amazon haben wir diesbezüglich einen starken Partner gefunden“, sagt Alexandra Gruber.



2023 wickelte Amazon den Transport von rund 20.000 Lebensmittelspenden für Die Tafel Österreich ab. Insgesamt transportierte Amazon 2023 165.000 Güter für gemeinnützige Organisationen in Österreich. „Als internationales Logistikunternehmen sehen wir es als unsere Verantwortung, Expertise und Ressourcen zu Verfügung zu stellen, wo diese dringend gebraucht werden“, sagt Sebastian Sprigade. „Wir tauschen uns eng mit der Tafel Österreich aus, um unsere Logistikleistungen noch zielgerichteter zur Verfügung zu stellen und die Zusammenarbeit weiter auszubauen.“



Die zusätzliche Unterstützung wird auch gebraucht werden: Ziel der Tafel Österreich ist es, ihr Angebot zu erweitern und künftig 150 Sozialeinrichtungen mit gesamt 55.000 von Armut betroffenen Menschen zu versorgen. „Gemeinsam wollen wir zeigen, welch große Wirkung Partnerschaften wie diese auch für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen – u. a. mit den Zielen ‚Kein Hunger‘ und ‚Halbierung der Lebensmittelverschwendung‘ – für die Gesellschaft und unseren Planeten haben können“, ergänzt Alexandra Gruber.