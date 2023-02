Cargobeamer hat mit Nicolas Albrecht, der bisher als Chief Business Development Officer im Vorstandsteam beschäftigt war, einen neuen CEO. Hans-Jürgen Weidemann (59), Co-Firmengründer und bislang als CEO tätig, wird als Chief Technology Officer (CTO) weiterhin die Cargobeamer-Technologie verantworten.



„Die Berufung von Nicolas Albrecht als CEO stellt einen Paradigmen- und Generationenwechsel in der Führungsgeschichte von Cargobeamer dar. Nachdem Hans-Jürgen die führende Technologie zum Umschlag von Transporten von der Straße auf die Schiene erfolgreich entwickelt und mit Einführung der Linie Kaldenkirchen – Domodossola und der Eröffnung des ersten Terminals in Calais zur Marktreife gebracht hat, wird es Nicolas Albrechts Aufgabe sein, den bisherigen Wachstumskurs zu beschleunigen und das Routen- und Terminalnetz entlang der europäischen Transportkorridore auszubauen", so Aufsichtsratsvorsitzender Robert Osterrieth.