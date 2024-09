Müller Transporte wurde 1959 als Familienunternehmen gegründet, nun übernimmt mit Anfang 2025 die dritte Generation der Familie Müller die Geschicke des Unternehmens: Christopher Müller wird Co-Geschäftsführer und unterstützt Langzeit-Geschäftsführer Fritz Müller.



Christopher Müller studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Steuerrecht. Seine beruflichen Anfänge machte er bereits im Familienunternehmen, in das er nun zurückkehrt, und wo er bereits selbst als LKW-Fahrer und Disponent tätig war.



Zuletzt war Christopher Müller fast 15 Jahre lang in verschiedenen leitenden Management-Funktionen bei international tätigen Logistikunternehmen im In- und Ausland beschäftigt. Zuletzt verantwortete er als Vorstand eines deutschen Logistikunternehmens den europäischen Kontraktlogistikbereich.

„Es freut mich besonders, dass Christopher nach mehreren Stationen und einer beeindruckenden Karriere in der internationalen Logistikwirtschaft, nun in unser Unternehmen und nach Wiener Neudorf zurückkehrt. Müller Transporte wird damit nicht nur in dritter Generation von einem Familienmitglied geführt, sondern gewinnt unabhängig davon, einen erfahrenen und branchenweit anerkannten Top-Experten für seine Geschäftsführung. Davon profitieren unsere Kunden und das gesamte Unternehmen. Gemeinsam werden wir das weitere Wachstum des Unternehmens und die Zukunft von Müller Transporte gestalten, so der geschäftsführende Gesellschafter Fritz Müller.