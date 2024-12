Netto-Null-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – so lautet die gruppenweite Vision, die bis 2040 umgesetzt werden soll. Dafür hat sich der Getränkehersteller auch in Österreich ambitionierte Etappenziele gesetzt. Im Fokus der Reduktionsmaßnahmen stehen neben der energieeffizienten Produktion und Getränkekühlung sowie einem kreislauforientierten Verpackungsmix das Thema Logistik. „Bereits seit 2021 stellen wir unseren eigenen Fuhrpark, der mehrheitlich aus Fahrzeugen unseres Vertriebsteams besteht, schrittweise auf Elektroantrieb um“, erläutert Felix Sprenger. Der Produkttransport selbst erfolgt über Logistik-Partnerschaften.

„Um unsere indirekten Emissionen in diesem Bereich reduzieren zu können, braucht es daher unternehmens- und branchenübergreifende Strategien und Lösungsansätze, die Nachhaltigkeit, Innovation und Effizienz in Einklang bringen.“ Während die Partnerschaft mit LKW Walter ein Vorzeigebeispiel für den Einsatz alternativer Antriebe im LKW-Güterverkehr darstellt, setzt das Unternehmen beim Transport seiner Getränke in Richtung Westen seit einigen Jahren auf klimafreundlichen Schienenverkehr. Wo immer möglich, wird der LKW nur noch für die „first“ und „last mile“ eingesetzt.

LKW Walter wickelt bereits ein Drittel seiner Transporte umweltfreundlich ab, indem es LKW, Bahn und Schiff kombiniert. Zukünftig soll die Entwicklung sogenannter Grüner Korridore vorangetrieben werden, die auf alternative Treibstoffe wie HVO100 und emissionsarme Antriebstechnologien wie BEV setzen. So entstehen dekarbonisierte Lösungen von der Be- bis zur Entladestelle, die den CO2-Fußabdruck weiter verringern. Jährlich werden bereits heute mehr als 329.000 Tonnen CO2 eingespart.

Die Unternehmensstrategie 2030 zielt darauf ab, das Transportvolumen im Kombinierten Verkehr weiter zu steigern und den Anteil leerer Kilometer zu reduzieren. Die Erschließung neuer Strecken sowie kontinuierliche Investitionen, unter anderem in Digitalisierung, unterstreichen das Bekenntnis des Unternehmens zur Nachhaltigkeit. Michael Krainthaler betont dabei die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen: „Die gesamte Branche, einschließlich unserer Kunden, muss bereit sein, den Wandel hin zur CO2-Neutralität aktiv mitzugestalten. Die Partnerschaft mit Coca-Cola HBC Österreich ist für uns dabei ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.“