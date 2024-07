Vom Produktions- und Logistikzentrum von Coca-Cola in Edelstal (Burgenland) werden die Getränke zunächst per Lkw zum Terminal Wien Süd transportiert. Von dort geht es im Hauptlauf auf der Schiene Richtung Tirol und Vorarlberg. Dort angekommen beginnt die letzte Etappe der Lieferkette wieder mit dem Lkw - der Nachlauf in die Lager. Von dort aus übernimmt der Lebensmittelhandel die Feinverteilung an die Supermärkte.



„Dieses Beispiel zeigt die Stärke der multimodalen Logistik. Wir schließen damit die Lücke zwischen Straße und Schiene und sparen pro Transport rund eine Tonne CO2 ein", sagt RCG-Vorstand Christoph Grasl. "In einem Jahr sind das bereits 560 vermiedene Lkw-Fahrten - und die Umwelt profitiert."



Felix Sprenger, Supply Chain Director bei Coca-Cola HBC Österreich, ergänzt: „Wir arbeiten aktiv daran, unseren CO2-Fußabdruck innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Es freut uns daher sehr, dass wir mit der ÖBB Rail Cargo Group einen Partner an der Seite haben, dem dieses Thema ebenso am Herzen liegt. Die Kooperation erlaubt uns, in unserer Transportlogistik einen wichtigen Schritt zu mehr nachhaltiger Schiene und für unsere Umwelt zu machen.“