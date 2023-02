Die Umfrage zeigt außerdem, dass Europa hinsichtlich Herausforderungen und Investitionsprioritäten geteilt ist. Unternehmen in Osteuropa und den nordischen Ländern konzentrieren sich am stärksten auf die Einführung neuer Apps oder Funktionen (44%) sowie Technologien zur Bereitstellung neuer Dienstleistungen wie PUDO (19%). Das geht einher mit einer der am häufigsten genannten Herausforderungen in Nord- und Osteuropa, und zwar dem Angebot von neuen Kundenservices (33%).

In Westeuropa und Großbritannien sind die Pläne für Investitionen auf die Optimierung bestehender und der Einführung neuer Services und Lösungen gleichmäßig verteilt. Dazu gehört etwa die Verbesserung bestehender Liefer-Apps (37%), das Angebot neuer Dienstleistungen (19%) oder kontaktloser Verfahren (26%).

Westeuropa ist allerdings noch deutlich aufgeschlossener als die südeuropäischen Länder Spanien, Portugal und Italien, wenn es um die Einführung neuer Funktionen und Services geht. So planen 19% der westeuropäischen Unternehmen Investitionen in neue Apps, während es in südeuropäischen Unternehmen nur 5% sind. Stattdessen verbessern dort 60% ihre aktuellen Apps, anstatt in neue zu investieren.