Craiss Generation Logistik hat mit SLYNX Spedition.Digital ein eigenständiges Corporate Start-up entwickelt, das Sonderfahrten und Expresslogistik einfacher handhabbar machen soll. Mit Hilfe von SLYNX sollen Verlader zeitkritische Lieferungen ganz einfach per Browser in Auftrag geben können.

Die Online-Plattform sorgt für eine automatische und direkte Vernetzung mit den passenden Transportpartnern. Sowohl Abwicklung als auch Dokumentation erfolgen dabei vollständig online. Auf diese Weise schafft der digitale End-to-End-Service nicht nur vollständige Transparenz während der Lieferung, sondern auch für den ausführenden Transportpartner.



„Der Markt für Transporte ist stark fragmentiert. Viele Anbieter und die fehlende Digitalisierung resultieren in einer hohen Preis- und Qualitätsintransparenz für den Kunden“, sagt Michael Craiss, Geschäftsführer der Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG. Darüber hinaus gäbe es auf dem Feld der zeitkritischen Sonderfahrten und der Expresslogistik nur eine geringe Umsatzbeteiligung für Transporteure, da Transporte zumeist über verschiedene Unterpartner vergeben würden. Craiss‘ Lösung: Beide Seiten des Marktes so effizient wie möglich miteinander zu vernetzen – und das per Online-Plattform. Damit sollen logistische Prozesse entlang der Wertschöpfungskette maßgeblich optimiert werden.

>> Sehen Sie hier die stärksten Logistiker Österreichs <<

SLYNX forciert zunächst die Entwicklung einer gleichnamigen Online-Plattform, die Versender, Empfänger und Transporteure effizient und nachhaltig miteinander vernetzt. Über die Software lassen sich zudem sämtliche Prozesse bei zeitkritischen Transporten wie beispielsweise die Auftragsvergabe und -abwicklung digital abwickeln und damit beschleunigen. Der Zugriff auf die Plattform kann per Browser oder App erfolgen. Offizieller Launch des neuen digitalen Services ist auf den Januar 2023 terminiert.