... nicht jeder kommt an. Jedes Jahr sollen bis zu 10.000 Container auf See verloren gehen. Vom Frachter ONE Apus stürzten im November rund 1.900 Container, darunter auch Gefahrengut. Dennoch sind Schiffe eines der effizientesten Transportmittel. Nur die Schiene liegt in Punkto Klimabilanz noch vor dem Schiff.

Weltweit ist der Seeverkehr in den vergangenen Jahrzehnten vor der Corona-Pandemie kontinuierlich gestiegen. Etwa 90 Prozent des Welthandels erfolgen unter normalen Bedingungen auf dem Seeweg. Von etwa einem Drittel der weltweiten Schiffsbewegungen liegt der Ziel- oder Abfahrtshafen in der EU. Auch der aktuelle E-Commerce-Boom hat Auswirkungen auf die Containertransporte. So mangelt es an Schiffs- und Containerkapazitäten und es kommt zu Lieferengpässen.