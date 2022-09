Im Rahmen der Partnerschaft wird Universal Transport in Gruber Logistics integriert, die bisherigen Geschäftsführungen beider Unternehmen werden zusammengeführt und forcieren künftig als vierköpfiger Vorstand.



Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 650 Millionen Euro Gesamtumsatz bei Transport- und Logistikaktivitäten, gilt Gruber Logistics nach dem Zusammenschluss im Bereich Großraum- und Schwertransport als europäischer Marktführer. Auch im allgemeinen Logistik-Markt strebt das Unternehmen über organisches Wachstum und weitere Akquisitionen in den kommenden Jahren eine führende Position als zentraler Player in Europa an. Gruber Logistics verfügt nun über fast 700 LKW.



„Wir bauen mit Gruber Logistics einen neuen europäischen Champion. Die Allianz mit Universal Transport ist ein zentraler Schritt. Und das meine ich nicht nur mit Blick auf die wirtschaftlichen Kennzahlen. Die zusätzlichen Kapazitäten und die erweiterte regionale Verfügbarkeit sind wichtige Schritte in unserer europäischen Wachstumsstrategie. Deutschland ist der zentrale Logistik-Markt in Europa. Von hier aus sind wir bereit weiter zu wachsen und Akquisitionen in ganz Europa voranzutreiben“, so Gruber-Logistics-CEO Martin Gruber.