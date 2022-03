DB Schenker nimmt vollelektrischen eActros in Betrieb

Der erste vollelektrische Serien-eActros aus dem Mercedes-Benz Werk in Wörth am Rhein wurde fast feierlich von der CEO von Mercedes-Benz Lkw, Karin Rådström, an DB Schenker übergeben. Der Logistikdienstleister setzt den eActros für den Transport von palettierten Sendungen im Raum Leipzig ein.



Hierfür wurde der E-Lkw als Zweiachser mit einem aerodynamischen Kofferaufbau der Firma SPIER konfiguriert. Das Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen ist bereits im vergangenen Jahr planmäßig vom Band gerollt und wurde nun nach der Fördermittelfreigabe anlässlich eines Kundentermins in Wörth offiziell übergeben. DB Schenker hat schon im Vorfeld umfangreiche Erfahrungen mit einem Prototyp des eActros im Rahmen der „eActros Innovationsflotte“ gesammelt.



„Bei der Entwicklung des eActros haben wir eng mit DB Schenker zusammengearbeitet. So sind die Rückmeldungen aus der Betriebspraxis direkt in das Serienprodukt und den dazugehörigen Serviceangeboten eingeflossen“, so Karin Rådström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG, verantwortlich für die Regionen Europa und Lateinamerika und die Marke Mercedes-Benz Lkw. Für DB Schenker ist dies nicht der erste Einsatz eines Elektro-Lkw: DB Schenker hat zusätzlich mehr als 40 FUSO eCanter in elf europäischen Ländern im Praxiseinsatz.



Die Batterien des eActros bestehen wahlweise aus drei (eActros 300) oder vier Batteriepaketen (eActros 400), die jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh und eine nutzbare Kapazität von rund 97 kWh bieten. Mit vier Batteriepaketen hat der eActros 400 eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Technologisches Herzstück des Elektro-Lkw ist die Antriebseinheit, eine elektrische Starrachse mit zwei integrierten Elektromotoren und Zwei-Gang-Getriebe.



Die beiden flüssigkeitsgekühlten Motoren generieren eine Dauerleistung von 330 kW sowie eine Spitzenleistung von 400 kW. Hinzu kommt, dass bei vorausschauender Fahrweise durch Rekuperation elektrische Energie zurückgewonnen werden kann. Die beim Bremsen gewonnene Energie wird in die Batterien des eActros zurückgeführt und steht im Anschluss wieder für den Antrieb zur Verfügung. Der eActros kann mit bis zu 160 kW geladen werden: Drei Batteriepakete benötigen an einer üblichen DC-Schnellladesäule mit 400 A Ladestrom etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent geladen zu werden.



Die zwei integrierten Elektromotoren mit hohem Wirkungsgrad führen laut Mercedes Benz zu einer gleichmäßigen Leistungsentfaltung mit hohem Anfahrdrehmoment. Im Volllast-Betrieb trägt zum angenehmeren Fahren auch der um 10 dB reduzierte Innengeräuschpegel bei – das entspricht etwa einer Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke. Dank des niedrigen Geräuschpegels sind auch Nachtanlieferungen möglich. Im Gegensatz zu einem Diesel-Lkw gibt es außerdem deutlich weniger Vibrationen.



Der Aufbau für den Mercedes-Benz eActros bei DB Schenker stammt aus dem SPIER-Fahrzeugwerk: Es handelt sich um den SPIER Athlet Trockenfracht-Kofferaufbau im aeroform-Design. Die durchgängigen Einfassprofile und Profilkappen mit ausgefeilter Aerodynamik reduzieren in Kombination mit dem verbauten Dachspoiler den cw -Wert und erhöhen damit die Reichweite des Gesamtfahrzeuges. Der Aufbau verbindet eine hohe Nutzlast mit hohem Transportvolumen. Der Aufbau ist beispielsweise hinsichtlich der Ladungssicherungsmöglichkeiten an die Kundenbedürfnisse angepasst.