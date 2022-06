Der chronische Mangel an LKW-Fahrern verschärft sich weiter

Die world road transport organisation IRU erhebt in einer jährlichen Umfrage Details zum Fahrermangel. In diesem Jahr wurden 1.500 Unternehmen des gewerblichen Güterkraftverkehrs in 25 Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Europa zum Thema befragt. Demnach nahm der Mangel an Lkw-Fahrern 2021 in allen Regionen mit Ausnahme Eurasiens zu.



In Europa stieg der Mangel von 2020 auf 2021 um 42 Prozent, wobei in Rumänien 71.000, in Polen und Deutschland jeweils 80.000 und im Vereinigten Königreich 100.000 Fahrerstellen unbesetzt blieben. In Mexiko stieg der Mangel um 30 Prozent auf 54.000 und in China um 140 Prozent auf 1,8 Millionen. Höhere Fahrerlöhne im Jahr 2021, insbesondere in Europa und den USA, haben nicht zu weniger Engpässen geführt.



"Der chronische Mangel an Berufskraftfahrern verschärft sich, da Millionen von Stellen unbesetzt bleiben. Dadurch werden die bereits gestressten Volkswirtschaften und Gemeinden einem höheren Risiko von Inflation, sozialen Mobilitätsproblemen und einem Zusammenbruch der Lieferkette ausgesetzt", so IRU-Generalsekretär Umberto de Pretto.



Während die Unternehmen in Argentinien und China bis 2022 mit einer leichten Verbesserung rechnen, erwarten die Unternehmen in den meisten Regionen einen weiteren Anstieg des Lkw-Fahrermangels: In der Türkei um 15 Prozent, in Mexiko um 32 Prozent und in Eurasien und Europa um 40 Prozent.