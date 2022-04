Der Disponent wird zum Qualitäts- und Datenmanager

Wie ist das Start-up Smartlane entstanden?



Florian Schimandl Wir Gründer haben uns in der universitären Verkehrsforschung an der Technischen Universität München kennengelernt und dort viele Tools und Algorithmen

entwickelt, die wir in den Markt bringen wollten. Wir haben uns überlegt in

welche Märkte wir vordringen können und uns gefragt, wo der Digitalisierungswunsch hoch, aber der Digitalisierungsgrad gering ist - also wo wir mit Automatisierung, Technologie und Algorithmen anpacken können, und sind so sehr schnell in den Bereich der Logistik, und hier zur Disposition gekommen. 2019 haben wir dann eine Nische gefunden, nämlich die Stückgutlogistik, weil wir gemerkt haben, das ist eine große Herausforderung für die Unternehmen.



Welche Datenquellen verwendet Smartlane?



Schimandl Wir nutzen die unternehmensinternen Daten, also Auftrags- und Sendungsinformationen, Fahrzeuginformationen, Verkehrsinformationen fürs Routing und die Verkehrslage. Man kann beliebig viele betriebliche Daten mit integrieren, und die behalten wir kontinuierlich im Blick.



Wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt? Gibt es bereits Referenzkunden?



Schimandl Einer unserer Leuchtturmkunden ist Hartmann International aus dem Cargoline-Verbund, mit dem wir an zwei Standorten zusammenarbeiten, aktuell sind wir mit vielen weiteren Cargoline-Kunden und auch anderen großen Unternehmen im Kundenverhältnis. Wir sind mit 25 Mitarbeitern in 2022 gestartet und stark am Wachsen. Anfang des Jahres haben wir eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, undmit dem Volumen, das wir eingesammelt haben, wollen wir unsere Mitarbeiterzahlim Laufe dieses Jahres verdoppeln.



Was sind die nächsten Schritte?



Schimandl Grundsätzlich ist das Thema der Netzwerkoptimierung ein großes, wo wir uns auf die Optimierung mehrerer Standorte konzentrieren möchten, und dann wird natürlich früher oder später das Thema Internationalisierung interessant. Denn sobald wir uns nicht

mehr nur über Nahverkehr unterhalten, sind wir schnell im internationalen Umfeld. Zurzeit haben wir eben noch den Fokus im Stückgutbereich im Nahverkehr, wo wir alles optimieren, was rund um das Depot passiert – also vereinfacht gesagt: Die letzte Meile.