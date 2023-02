Trotz der technologischen Vorteile einer Automatischen Kupplung sind Versuche einer Einführung in Europa in der Vergangenheit bereits zweimal gescheitert. Die wesentlichen Gründe waren der fehlende europäische Konsens für eine Umrüstung und der hohe Investitionsbedarf. Damit ist Europa der einzige Kontinent, auf dem eine Automatische Kupplung nicht in nennenswertem Maße zum Einsatz kommt.



Doch sie gilt als Meilenstein und spielt eine große Rolle, wenn es um das Erreichen von Klimazielen geht. Nun soll sie in Europa bis 2030 schrittweise die herkömmliche Schraubenkupplung ablösen.



Im Sommer 2021 wurden die technischen Tests der Prototypen von vier verschiedenen Herstellern im Rahmen des Pilotprojekts DAC4EU abgeschlossen. Auf Basis dieser Testergebnisse fand eine Kupplungskopfauswahl im Zuge eines europäischen Assessments statt. Seit September wird der ausgewählte Kupplungstyp (Scharfenberg Design) an verschiedenen Teststandorten in Deutschland genau unter die Lupe genommen. Wie funktioniert die Trennung der Wagen am Ablaufberg? Verlaufen die Abläufe mit der DAK nach unseren Vorstellungen? Wie sieht es mit Strom und Daten während Testfahrten aus? All dies sind Fragen, denen vor Ort genau nachgegangen wurde. Auch Mitarbeiter:innen der Rail Cargo Group (RCG) waren bei Tests am Ablaufberg in München anwesend.



Derzeit werden nach Entscheidung innerhalb des European DAC Delivery Program (EDDP) die Prototypen von zwei Herstellern – Voith und Dellner – getestet. Das Testkonsortium erhofft sich durch die Testergebnisse vor allem Erkenntnisse über das System – etwa wo es noch Schwachstellen gibt oder was noch nachgebessert und weiterentwickelt werden muss.