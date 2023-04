DHL Express Austria bietet nun auch österreichischen Kunden so genanntes Insetting an: Damit werden die mit ihrem Frachtaufkommen verbundenen CO2-Emissionen durch den Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) reduziert.



Nun sei nach der Einführung in Großbritannien, Italien, Dänemark, Schweden, Kanada, Australien, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten auch Österreich an der Reihe. Ermöglicht werde das neue Produkt durch die Kooperationen mit bp und Neste, die SAF an die DHL Express Hubs in der ganzen Welt liefern. Dabei wird der erneuerbare Anteil des Kraftstoffs aus Altspeiseölen gewonnen, die Einsparung über den Lebenszyklus hinweg liege im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin bei bis zu 80 Prozent.



Das Insetting durch GoGreen Plus ermöglicht den Kunden die Senkung ihrer Scope-3-Emissionen – die indirekten Treibhausgasemissionen, die in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen, einschließlich nachgeordnetem Transport und Vertrieb. Im Gegensatz zu Offsetting-Initiativen reduziert GoGreen Plus (Insetting) die Emissionen innerhalb des Logistiksektors und kann damit von DHL-Kunden für die freiwillige Emissionsberichterstattung genutzt werden. Es folgt der Philosophie der Science Based Target Initiative.