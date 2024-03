Der Logistiker DHL Global Forwarding wird im Rahmen einer Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein kinderherzen e.V. den Transport der ersten mobilen Kinderherzklinik MOHKI kostenfrei zu Einsätzen in verschiedenen Ländern übernehmen. Erste Station ist El Salvador, wo ein Team internationaler Herzchirurgen und medizinischer Fach- und Pflegekräfte Kinder mit angeborenem Herzfehler kostenlos operieren und behandeln wird.



„Diese Partnerschaft unterstreicht das unermüdliche humanitäre Engagement von DHL“, erklärt Tim Scharwath, CEO von DHL Global Forwarding. „Durch die Bereitstellung lebenswichtiger medizinischer Versorgung für Kinder in El Salvador und anderen Ländern erfüllen wir unsere Mission, Menschen zu verbinden und ihr Leben zu verbessern.“

Das Global Humanitarian Logistics Center von DHL in Dubai beaufsichtigt die Planung und Steuerung der Logistikleistungen für kinderherzen. Die aus elf Containern bestehende Sendung wurde per See- und Straßenfracht von Bremen aus an das Hospital Nacional Juan José Fernández im Bezirk Zacamil in El Salvador geliefert. Nach einer etwa 15-tägigen Aufbau- und Einrichtungsphase wird die mobile Klinik Herz-OPs und medizinische Behandlungen für Kleinkinder in dem zentralamerikanischen Land anbieten.



„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass Kinder mit angeborenem Herzfehler unabhängig von ihrem Geburtsort Zugang zu lebensrettenden Operationen und Behandlungen bekommen. Die Partnerschaft mit DHL, einem der weltweit führenden Logistikanbieter, wird dazu einen entscheidenden Beitrag leisten“, betont Dr. Andreas E. Urban, Vorstandsvorsitzender und Gründer von kinderherzen e.V., der selbst Kinderherzchirurg ist.



Die MOHKI wird noch bis Mai 2024 in El Salvador bleiben. Anschließend geht es im Rahmen jährlich rotierender Einsätze zur Unterstützung der globalen Mission von kinderherzen weiter nach Burundi in Ostafrika.