Bei der KMC Spedition überwacht Xpact Logistics einen bestimmten Dokumenteneingang (E-Mail-Postfach) und sortiert aus allen eingehenden Schriftstücken die Transportaufträge heraus; der Rest wird in andere Abteilungen weitergeleitet oder bleibt einfach unbeachtet. Aus den PDFs liest die KI die Informationen aus und durchsucht dabei das gesamte Dokument, nicht nur bestimmte Teilbereiche. So wird zum Beispiel „Rechnungsnummer“ als Position auch identifiziert, wenn sie nicht wie üblich oben rechts sondern links steht.



Die erfassten Daten überträgt die Erkennungssoftware anschließend automatisch in das TMS. Dafür genügt ein einfaches Skript, das ein IT-Fachmann von KMC erstellt hat. Die zuständigen Sachbearbeitenden werden über die erfolgreiche Bearbeitung informiert bzw. der Transportauftrag wird ausgeführt. Über ein entsprechendes Modul nimmt die Software in diesem Zuge auch die Dokumententrennung vor. Denn manche Kunden schicken auch mehrere Einzelaufträge verpackt in ein einziges PDF, das man erst wieder aufwändig trennen muss. Zusätzlich zu den Daten legt Xpact Logistics das einzelne Auftrags-PDF im TMS ab, damit sich alles an einer Stelle befindet.



Die erfassten Daten werden auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und dazu mit den Stammdaten des Unternehmens abgeglichen und validiert. Durch die eingebaute KI bemerkt die Software auch, wenn etwas fehlt, d. h. ein typisches Merkmal jedes Transportauftrages. In diesem Fall setzt die Software eine Warnung ab und ein Sachbearbeiter oder die Software ergänzt den Auftrag um die fehlenden Informationen.



Seit Herbst 2022 ist das System bei der KMC Spedition im Probebetrieb und wird dafür täglich mit Kundenaufträgen gefüttert. Kamil Mathajsl rechnet damit, das schon nach kurzer Zeit vom 75 Prozent der bisher benötigten Zeit für das Übertragen der Transportaufträge wegfallen und für sinnvollere Tätigkeiten genutzt werden können.



Kunden erwarten, dass auf ihren Eingangsrechnungen bestimmte Informationen an bestimmten Stellen stehen. Evy Solutions liest also aus den Aufträgen nicht nur die richtigen Positionen aus (Auftragsnummer oder Ladenummer? Europaletten oder Gitterboxen? etc.), sondern legt diese auch an genau der passenden Stelle in Translogica ab. Von können sie direkt in die Rechnung übertragen werden, was der Buchhaltung abermals viel Arbeit spart. Denn sie muss die dann automatisch vorbefüllten Rechnungen nur noch versenden. Auch andere Dokumente lassen sich auf die gleiche Art und Weise intelligent auslesen, zum Beispiel Fachbriefe (CMR) oder Lieferscheine. Frachtrechnungen von beauftragten Transportunternehmen wären eine weitere Dokumentenart. Nur wird dieser Fall nicht eintreten, da KMC in absehbarer Zeit auf Gutschriftverfahren umstellt und daher keine solche Rechnungen mehr erhalten wird.



„Das Preis-Leistungs-Verhältnis der KI-Software ist einfach überzeugend. Außerdem habe ich in der IT-Branche selten so viel Engagement erlebt wie bei Evy Solutions“, so Geschäftsführer Mathajsl begeistert. „Wenn man einmal Hilfe braucht, gibt der Hersteller umgehend darauf ein und sucht immer auch noch nach alternativen Lösungswegen.“ Der Weg der Digitalisierung geht für die KMC Spedition also mit großen Schritten weiter.