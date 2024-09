Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel bei Berufskraftfahrern bestehen nicht nur darin, die richtigen Mitarbeiter zu finden und einzustellen, sondern auch darin, sie zu halten. „Die Entscheidung, als Berufskraftfahrer zu arbeiten, ist nicht nur eine Berufswahl, sondern auch eine Entscheidung für einen bestimmten Lebensstil. Dieser Beruf ist für Menschen geeignet, denen lange Fahrten und die damit verbundenen Schwierigkeiten, wie die häufig damit verbundene Trennung von der Familie, nichts ausmachen. Nicht jeder kann mit diesen Bedingungen über einen längeren Zeitraum zurechtkommen“, sagt Olivier Gonon.



In Österreich allerdings sieht die Situation anders aus. Laut WKO-Spartenobmann Alexander Klacska sei der Beruf des LKW-Fahrers mittlerweile ein sehr planbarer Job und auch für Frauen gut geeignet, da die meisten LKW-Fahrten innerhalb Österreichs stattfinden: "Einige sind zwar im Fernverkehr unterwegs, aber die meisten fahren im Regionalverkehr, da hat man ein sehr geregeltes Leben, wie bei jedem Bürojob", so Klacska gegenüber Dispo.



Aufgrund der Art ihrer Tätigkeit, die vorrangig sitzend ausgeführt wird, sind Lkw-Fahrer anfällig für viele gesundheitliche Probleme. So leiden sie beispielsweise doppelt so häufig an Diabetes wie Menschen außerhalb der Branche. Lkw-Fahrer haben auch eine fast 40 Prozent höhere Adipositasrate als die allgemeine Bevölkerung. Diese Berufsgruppe hat häufig mit Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu kämpfen. Außerdem ist es für sie nicht einfach, eine angemessene und schnelle Diagnose zu erhalten, denn unregelmäßige Arbeitszeiten erschweren es ihnen oft, Termine bei Fachärzten zu vereinbaren.



Arbeitgeber sollten darauf Rücksicht nehmen, zum Beispiel indem sie eine zusätzliche Krankenversicherung als Lohnzusatzleistung anbieten und so für das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter sorgen. Die Verbesserung der Lebensqualität von Berufskraftfahrern ist von entscheidender Bedeutung, um die derzeit in dieser Branche Tätigen zum Verbleib zu ermutigen und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Dies ist eine wichtige Aufgabe angesichts des zunehmenden Mangels an diesen Fachkräften in Europa und weltweit.