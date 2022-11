Die Transportbranche kommt nicht zur Ruhe: Arbeitskräftemangel, die Ukraine-Krise und die hohen Energiepreise. Welche Themen sind für Sie als WKO-Obmann außerdem wichtig?



Alexander Klacska Das sind im Wesentlichen die Themen, die uns beschäftigen. Dazu kommen aber noch alle Pakete, die jetzt noch auf uns zukommen: Etwa Fitfor55, das aus Brüssel kommt, wo mit der Energiebepreisungsrichtlinie, dem Vorläufer der CO2-Bepreisung, das Thema Energiepreise im Prinzip noch einmal verschärft wird. Was uns auch Sorge macht ist das Thema Maut-Differenzierung. Und es ist absehbar, dass es beim Thema fossile Energieträger, auf die wir noch in vielen Bereichen angewiesen sind, weiterhin eine massive Verteuerung geben wird. Wir sind auf der einen Seite zwar froh, dass das Thema Treibstoff beim Energiekostenzuschuss bedacht worden ist. Das, was für uns nicht verständlich ist, ist dass man auf der einen Seite den Energiekostenzuschuss bis 30.9. bekommt, mit 1.10 aber alles durch den CO2 Preis teurer wurde – wissend, dass wir schon über der Zehn-Prozent-Inflationsmarke sind. Für uns ist klar: Wir brauchen die Entlastung auch bei den Fossilen. Österreich ist mittlerweile eines der teuersten Treibstoffländer, und wir wissen, dass knapp 70 Prozent der Tonnage, die in Österreich auf der Straße transportiert wird, im Umkreis von 150 Kilometern transportiert wird. Der Transit wird billiger, weil verschiedene andere Länder Kompensationsmaßnahmen machen, in Österreich verteuern wir rein den Regional- und Zustellverkehr.



Wird die letzte Meile nicht schon sehr elektrisch abgedeckt?



Klacska Nein. Bei der IAA hat man in diesem Jahr gesehen wie sich die Hersteller bei den Themen Wasserstoff und Elektromobilität technologisch weiterentwickeln. Wenn wir aber wissen dass in Österreich eben 70 Prozent der Menge unter 150 Kilometer transportiert wird und 50 Prozent der Menge überhaupt nur unter 50 Kilometer, kann ich das Fahrzeug nicht über Nacht zum Aufladen stehen lassen. Das Fahrzeug muss ich zumindest 20, 22 Stunden am Tag bewegen, da wird die elektrische Beladung dementsprechend schwierig. Wenn ich innerhalb eines Zeitfensters von einer Stunde eine Flotte von zig Fahrzeugen betanken bzw. beladen muss, bin ich noch zu weit entfernt von dem was Netze, Stromproduktion etc. hergeben. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, den Entwicklungsvorstand von MAN zu hören. Die haben das Ziel, beim Thema Nutzfahrzeuge sehr stark elektrisch zu werden - aber mit der Nebenbemerkung ‚Schnellladung, aber mit einem Megawatt.‘ Die Leitungen werden also schon relativ üppig ausfallen müssen, um einen LKW mit einem Megawatt laden zu können, um ihn schnell wieder auf die Straße zu bekommen. Wenn ich am Firmengelände 20 Fahrzeuge habe und jedes mit einem Megawatt beladen muss - da fehlt mir die Kreativität wie das machbar sein soll. Wir schauen eher wie man es schafft, die Einsatzbedingungen der Fahrzeuge nicht durch die Antriebsform zu verschlechtern. Da kommen wir langfristig auf das Thema Wasserstoff, wo der Betankungszyklus in fünf bis zehn Minuten abgeschlossen ist. Was wir da auch besser finden ist, dass die Investitionen in die Infrastruktur von der Wirtschaft getragen werden – und nicht über staatlich ausgelagerte Gesellschaften. Das bedingt aber den Import von erneuerbarer Energie. Ich denke dem muss man sich gerade in Österreich stärker öffnen, denn Energieautarkie ist nicht möglich, wenn ich die alternativen Energien für die Spitze auslegen muss. Erneuerbare Energien kann ich in verschiedenen Ecken und Enden in der Welt um vieles günstiger herstellen und auch inklusive der CO2-freien Supply Chain nach Europa, nach Österreich bringen.



Sie machen sich also für wasserstoffbetriebene Transporte stark?



Klacska Aus unserer Sicht eignet sich Elektromobilität für gewisse Einsatzbedingungen, aber wir würden stärker auf das Thema Wasserstoff setzen, weil es auch ein Elektroantrieb mit allen Vorzügen ist – gleichzeitig schauen wir da eben, wo man günstige, erneuerbare Energie nach Europa bringt. Da schielen wir ein bisschen neidisch auf Deutschland, weil wir dort deutlich stärkere Ambitionen erkennen, sich dem Thema stärker zu widmen.



Sie finden die österreichische Wasserstoffstrategie also nicht besonders ausgegoren?



Klacska Es ist besser als nichts, aber es ist ein typisches politisches Papier. Es hat einen Vorläufer dieser Wasserstoffstrategie gegeben, wo auch die Stakeholder intensiver eingebunden waren, gerade auch im Bereich Mobilität und Industrie, die leider nie das Licht der Welt erblickt hat. Dort gab es wirklich sehr konkrete Ansätze und klare Mengenziele. Wir haben schon das Gefühl, dass das Thema Wasserstoff in Sachen Mobilität in Österreich eher zweitrangig gesehen wird.



Betrifft das die Wirtschaft ebenso?



Klacska Unser Problem ist, dass der technologische Entwicklungsstand noch sehr unterschiedlich ist. Elektrisch betriebene Fahrzeuge, die nicht unbedingt koreanisch sind, kann ich am Markt kaufen, beim Thema Wasserstoff bin ich momentan zu 100 Prozent von Hyundai abhängig – und dort bekomme ich auch nicht die Sattelzugmaschine, sondern nur den Solo-LKW. Und leichte Nutzfahrzeuge, bekomme ich momentan nur batterielektrisch betrieben. Dort haben wir aber politisch noch ein anderes Problem: Wenn Kleintransporter elektrisch sind, sind sie schwerer als 3,5 Tonnen und damit kein freies Gewerbe mehr, sondern ein konzessioniertes mit all den teuren Regulativen. Das ist eigentlich der wahre Grund, warum diese Fahrzeuge momentan im Markt nicht ankommen.