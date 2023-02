Immer mehr Unternehmen entwickeln Drohnen, um die Lieferung auf der letzten Meile per Quadcopter zu ermöglichen. Dronamics etwa hat eine Drohne entwickelt, die 350 kg über 2.500 km befördern kann – das entspricht einem Zehntel der Nutzlast der Natilus 3.8T. Dronamics wird gemeinsam mit dem Logistik-Unternehmen Hellmann etwa in Zukunft zeitkritische Waren per Mittelstreckendrohne transportieren



Größenvorteile sind eine Sache, sagt Dronamics-CEO Svilen Rangelov gegenüber The Loadstar, aber Drohnen sind bei der Umschlaggeschwindigkeit nicht zu schlagen. "Je größer das Flugzeug, desto größer der Flughafen", sagte er. "Flugzeuge werden immer größer und teurer und bedienen am Ende einen kleineren Teil des Marktes.“



Dronamics versteht sich jedoch nicht als Konkurrent für die Luftfracht; im Vergleich zu den "großen Lastwagen" der Frachtfluggesellschaften sei es eher eine Art Lieferwagen, erklärte Rangelov; jedes Dorf, das eine unbefestigte Start- und Landebahn ausheben kann, könnte einen Drohnenhafen einrichten. "Man kann direkt vom Hafen oder vom Lager zum Kunden fahren - und ihn bei Bedarf an einen kleinen Lieferwagen übergeben. Man muss also nicht alles in Containern transportieren, wie es bei der Luftfracht der Fall ist.



Natilus hat hier eine andere Strategie: „Wir entwickeln unsere eigenen Drohnen und wollen die Luftfracht-Airline werden. Unser Design sieht einem Segelflugzeug sehr ähnlich. Es ist einfach zu produzieren, zu warten und zu betreiben... und es bedeutet eine schnellere Zertifizierung - wenn man konventioneller ist, kann man schneller auf den Markt kommen“, sagt Matyushev.