Ein Gleis und die Straße daneben: Mehr braucht es nicht, um Trailer von der Straße auf die Schiene zu verlagern, meint Fenja Falk, Director HR & Deputy Safety Manager bei Helrom. Was in den Anfängen schief ging, ob es angenehmer ist, Güter oder Personen zu transportieren und was die Trailerverladung mit dem Einsteigen in die S-Bahn zu tun hat, erzählt sie im - diesmal etwas ausführlicheren - dispo Blitztalk.