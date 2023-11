Thomas Kogler ist seit über 20 Jahren in der heimischen Transportwirtschaft tätig, 2020 hat er sich schließlich an die Gründung einer eigenen Spedition gewagt: „Irgendwann ging es auf der Karriereleiter nicht mehr weiter nach oben. Ich wollte eine eigene Spedition aufmachen und schauen, ob es denn auch tatsächlich funktioniert, wenn ich von Null weg starte.“



Spedination beschreibt Kogler als hybride Spedition: „Ich will keine digitale Spedition sein, wie es heute oft in den Medien heißt. In Wahrheit sind auch dort Disponenten im Hintergrund. Ich wollte eine hybride Spedition bauen: So wie etwa in einem BMW-Werk die Mitarbeiter ein Exoskelett umgeschnallt bekommen, damit sie schwere Lasten tragen können, so soll die Digitalisierung bei mir die Mitarbeiter unterstützen, mehr Aufträge in gleicher Zeit, mit gleichem Aufwand abzuwickeln“, beschreibt der Gründer.