Das international agierende Transportunternehmen Emons mit Hauptsitz in Köln ist seit fast 100 Jahren im Einsatz. Das Familienunternehmen bietet mit 3.650 Beschäftigten an 116 Standorten in 15 Ländern Transporte (Straße, Schiene, Luft, See), Verzollung, Logistik und digitale Geschäftsmodelle.



Die Spedition ist ein langjähriger Anwender des EuroMistral TMS von Datis und setzt nun künftig für die Disposition des Nahverkehrs an über 20 Standorten die SaaS-Lösung Smartlane Transport Intelligence ein, um die Nahverkehrsdisposition automatisieren und optimieren zu können. An drei Emons-Standorten unterstützt die Software bereits erfolgreich im Pilotbetrieb.



Die Integration von Smartlane Transport Intelligence in EuroMistral erfolgte bereits in einem vorangegangenen Pilotprojekt, was die Einführung in den 20 weiteren Standorten mit einer gesamten Nahverkehrsflotte von über 1.000 Fahrzeugen deutlich vereinfacht und beschleunigt. „Mit der standortübergreifenden Implementierung einer Expertenlösung speziell für die Disposition, sollen erhebliche Potentiale ausgeschöpft und der Dispositionsprozess transparenter und zukunftsfähiger gestaltet werden“, so Emons-Geschäftsführer Ralf Wieland.