Das Import Control System 2 (ICS2) ist eine umfassende Initiative zur Verbesserung der Zollkontrollen des Warenverkehrs, bevor die Waren an den EU-Außengrenzen ankommen (per Luftfracht, über Land oder See oder per Binnenschifffahrt). ICS2 versetzt die Zollbehörden in die Lage, Sendungen mit hohem Risiko zu ermitteln, bei denen ein frühzeitiges Eingreifen erforderlich ist. Dies ermöglicht gleichzeitig den freien Fluss des rechtmäßigen Handels in das Zollgebiet der EU, Norwegens und der Schweiz.



Das System wird in drei Phasen eingeführt. Nach der erfolgreichen Umsetzung von Phase 1 mit dem Vorab-Übermittlungsprozess für Post- und Expresssendungen auf dem Luftweg seit dem 15. März 2021 stellt Phase 2 den nächsten Schritt der Systemeinführung dar, der zum 1. März 2023 erfolgt. Mit der Einführung von Phase 3 am 1. März 2024 unterliegen dann auch Betreiber, die Waren auf See- und Binnenschifffahrtsstraßen sowie Straßen und Schienen transportieren, den neuen Bestimmungen.



Ein Video der Europäischen Union soll dabei zum besseren Verständnis und zur weiteren Information beitragen.