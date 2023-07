Die B+A Luft- und Seefrachtspedition ist auf den Import und Export von Sammelgutcontainern zwischen Asien und Deutschland spezialisiert. Nun wird das deutsche Unternehmen in das Netzwerk von Gebrüder Weiss integriert.



„Nürnberg zählt zu den Top-Logistikstandorten in Deutschland und unser deutsches Air & Sea-Netzwerk erfährt durch den Zukauf eine deutliche Stärkung. Die langjährige Expertise von B+A im Luft- und Seefrachtgeschäft ist eine optimale Ergänzung für die bestehende Gebrüder Weiss-Niederlassung in Nürnberg, die bislang schwerpunktmäßig auf den Bereich Landverkehr und Logistik ausgerichtet war“, sagt Robert Stahlschmidt, Landesleiter Air & Sea Deutschland bei Gebrüder Weiss.



Die Spedition B+A wurde 1982 in Nürnberg gegründet und ist Experte für internationale Luft- und Seefracht-Services. Sie bietet unter anderem Projekttransporte sowie wöchentliche Container-Transporte via Schiff aus Asien an. Die Sammelgutcontainer (LCL) werden aus Logistikzentren in China und Taiwan nach Hamburg verschifft, weiter per Bahn bis nach Nürnberg transportiert und an regionale Unternehmen zugestellt.