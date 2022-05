Durch Chinas Zero-Covid-Politik leiden die weltweiten Lieferketten, Staus in den Seehäfen und Schwierigkeiten mit dem Straßengüterverkehr in China sind die Folge. Nippon Express (NX China) reagiert darauf zusätzlich zum bestehenden Schienentransport mit dem China Railway Express mit einem intermodalen Angebot, das den Schienentransport in China mit dem Seetransport auf zwei von NX China entwickelten Routen kombiniert: eine nördliche Route, die die Häfen Qingdao und Lianyungang nutzt, und eine südliche Route, die die Häfen Ningbo und Wenzhou nutzt.



NX China hat auch eine Route über das Kaspische Meer für den Transport von China nach verschiedenen Teilen Europas über Kasachstan entwickelt, um den oben erwähnten intermodalen Transportdienst zu ergänzen. Dieser neue Dienst kann als BCP-Transportmodus für nach Europa gehende Fracht genutzt werden, die nicht über Russland befördert wird.