Die koreanische Kartellbehörde (Korea Fair Trade Commission, KFTC) hat gegen 23 Linienreedereien Geldbußen in Höhe von insgesamt 81 Mio. US-Dollar verhängt, weil sie zwischen 2003 und 2018 Frachtraten im Verkehr zwischen Südkorea und Südostasien "festgesetzt" haben.



Die meisten der großen Linienreedereien und eine Reihe regionaler Reedereien waren unter den Bestraften, darunter HMM, SM Line, Korea Marine Transport (KMTC Line), Pan Ocean, Sinokor, Maersk, Evergreen, Yang Ming, Wan Hai, SITC und Cosco. KMTC erhielt mit 24,86 Mio. USD die höchste Strafe, während HMM, Südkoreas Flaggschiff, rund drei Mio. USD zahlen muss.

Die Ermittlungen begannen im Juli 2018, nachdem sich Holzimporteure bei der KFTC beschwert hatten, dass die Linienreedereien gleichzeitig die Frachtraten auf der Route Südkorea-Südostasien erhöht hatten.



Im Mai letzten Jahres teilte die KFTC den Reedereien mit, dass ihnen eine kumulative Geldstrafe von rund 672 Mio. USD drohe, was Proteste des koreanischen Ministeriums für Ozeane und Fischerei, der Korea Shipowners' Association, der Korea Shipping Association, der Federation of Korean Seafarers' Unions und sogar der chinesischen Regierung nach sich zog mit der Begründung, dass eine solche finanzielle Belastung die Erholung der Containerschifffahrtsindustrie nach der Covid-Pandemie zunichte machen könnte. Deshalb wurde das Strafmaß reduziert.



Obwohl das Bußgeld nun nach viel Druck reduziert wurde, zeigte sich der koreanische Reederverband "enttäuscht", dass die Strafen nicht aufgehoben wurden, und kündigte an, eine Klage einzureichen, um die Bußgelder aufzuheben.