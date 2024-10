Personell ernennt Körber Supply Chain Software in diesem Zusammenhang Tim Moylan als ersten Chief Commercial Officer des Unternehmens und Beth Hendriks als neuen Chief Technology Officer. „Wir ermöglichen Kunden einen resilienten Geschäftsablauf mit verbesserter Transparenz und Kontrolle, die ihnen gleichzeitig dabei helfen wird, innovativ zu sein, um das Wachstum in ihren Unternehmen voranzutreiben. Mit der Verstärkung durch Beth Hendriks und Tim Moylan können wir unseren Kunden dabei helfen, die Komplexität moderner Lieferketten zu bewältigen und gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen“, fügt Auriemma hinzu.



Tim Moylan wird die globale Vertriebsorganisation von Körber Supply Chain Software führen und ausbauen. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leitung, dem Aufbau und dem Ausbau leistungsstarker Vertriebs- und Marketingteams. Zuletzt war er als Executive Vice President of Sales and Marketing bei TechnologyOne, Australiens größtem SaaS-Unternehmen, tätig. Davor hatte Moylan leitende Führungspositionen inne, unter anderem als President of the Americas bei Microfocus und President of APAC bei Infor. Er hat mit globalen Technologieunternehmen wie HP und SAP zusammengearbeitet, wo er in den jeweiligen Funktionen maßgeblich zu Wachstumsinitiativen über alle Vertriebskanäle hinweg beigetragen hat. „Ich freue mich, in diesem entscheidenden Moment zu Körber Supply Chain Software zu kommen“, so Moylan. „Die Integration des TMS von Mercurygate erweitert unsere Fähigkeit, weltweit präzise und effiziente Logistiklösungen zu liefern.“



Beth Hendriks, aktuell Chief Technology Officer bei Mercurygate, übernimmt nun die Aufgabe des Chief Technology Officer bei Körber Supply Chain Software. In ihrer neuen Rolle liegt der Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die eine schnelle Bereitstellung von Funktionen sowie maximale Wertschöpfung durch effiziente Implementierung sicherstellen. Beth Hendriks verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Ausbau von Forschung und Entwicklung und der Bereitstellung von kundenorientierten Produkt-Roadmaps. Sie kam zu MercuryGate, nachdem sie eine erfolgreiche Karriere bei Oracle als Cloud-Strategin und Business Architect durchlaufen hat. Davor war sie Senior Vice President und Chief Technology Officer bei SciQuest/JAGGAER.