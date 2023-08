2017 gegründet, hat sich der deutsche Batterielogistik-Spezialist Logbatt auf den Transport von intakten und defekten Batterien für und von Elektroautos spezialisiert. Nun hat die Lagermax-Gruppe mit Sitz in Salzburg die Dreiviertelmehrheit am Unternehmen übernommen.



Mit der Übernahme stärke Lagermax das Geschäftsfeld "Green Logistics" und ergänze die Sparten Entsorgungslogistik und Recycling um die Sparte Batterielogistik. Logbatt beschäftigte zuletzt rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 8,7 Millionen Euro.



Über die Kaufsumme gibt es keine Informationen. Die beiden bisherigen LogBATT-Gesellschafter Philipp Helmle und Eduard Schönmeier halten weiterhin Anteile und bleiben Geschäftsführer. Laut Schönmeier sei man mit dem Ziel, Europas größter Logistiker für Lithium-Ionen-Batterien zu werden, nun deutlich näher gekommen.



Logbatt mit Sitz in Plochingen bei Stuttgart transportiert etwa E-Auto-Batterien von Porsche, BMW und Mercedes und hat dazu eigene Transport- und Lagerbehälter entwickelt. In denen können nicht nur intakte Zellen oder Module transportiert werden, sondern auch defekte oder beschädigte Lithium-Ionen-Akkus, etwa nach einem Verkehrsunfall eines E-Autos. Diese gelten als Gefahrengut.