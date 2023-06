"Es fiel mir schwer, den Schritt schon so früh zu machen, da es inhaltlich gut lief. Die Themen der nachhaltigen Zustellung wie z.B. die E-Fahrzeuge, das Laden, etc. funktionieren gut", so Sascha Sauer auf dispo-Nachfrage. Er wollte allerdings mehr Zeit mit der Familie verbringen und arbeitet nun als Head of Logistics bei Anexia.

Die Geschäftsführung hat weiterhin Niklas Tauch inne, der auch CEO der Muttergesellschaft in Deutschland ist. Sebastian Kraus wurde nun in Wien als gewerberechtlicher Geschäftsführer eingesetzt. Er hat bereits zuvor den Standort Wien geleitet und verfügt über breite operative sowie kaufmännische Kenntnisse. Er arbeitet eng mit Herwig Brandstätter zusammen, der den Vertrieb der Liefergrün Gruppe in Österreich verantwortet und zuvor bei der Österreichischen Post tätig war.