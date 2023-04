Liefergrün ist Anfang November in Wien gestartet. Erfüllen sich Ihre Erwartungen oder ist es noch zu früh, um das abzuschätzen?



Sascha Sauer Ich würde sagen das System der CO2-freien Zustellung funktioniert. Wir haben viel Kundenfeedback bekommen und entwickeln unser Produkt stetig weiter. Auch in den Wintermonaten hat alles wunderbar funktioniert, wir hatten keine Tourenabbrüche weil der Akku leer war, es gab auch keine Probleme mit den E-Bikes.



Welche Erwartungen haben Sie an die Geschäftsentwicklung?



Sascha Sauer Wir wollen wachsen und uns hier neben den Großen als Paketdienst etablieren. Liefergrüns Mission ist es, den nachhaltigen Versand in Österreich zum Standard zu machen. Auf der anderen Seite sind wir erst einige Monate hier und schauen jetzt erstmal, dass wir uns in Wien ausbreiten. Wir liefern bisher in 19 Bezirke, wollen aber natürlich in allen Bezirken Wiens und im Umland zustellen und in andere Landeshauptstädte gehen. Das ist auch das nächste Ziel: Die Infrastruktur dafür nachhaltig auszubauen.



Der Plan war, schon im Jänner in anderen Landeshauptstädten zuzustellen. Wo gab es hier Probleme?



Sascha Sauer Wir wollten natürlich zügiger starten. Es ist aber doch ein Thema, dass unsere Bike-Partner nicht so schnell hinterherkommen, ihre Infrastruktur aufzubauen oder Fahrzeuge zu bekommen. Vor allem bei der Infrastruktur hakt es teilweise: Man braucht Netzbetreiber, die Strom zur Verfügung stellen, um Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das braucht einfach länger Zeit in Österreich. Wir wollen aber auf jeden Fall von Wien aus Richtung Westen gehen. St. Pölten, Linz und Salzburg werden die nächsten Städte sein, in denen wir zustellen wollen. Aktuell konzentrieren wir uns aber auf Wien. Wir müssen außerdem noch Lösungen für die Mittelstrecke finden, die wir auch CO2-frei gestalten wollen. Hier haben wir seit der letzten Finanzierungsrunde mit DB Schenker schon einen Partner, der mit uns an dem Thema arbeiten will, der auch Fahrzeuge in diesem Bereich haben wird. Es ist aber noch nicht ganz klar, zu welchem Zeitpunkt die in Österreich verfügbar sind. Wir sprechen aber nicht von Monaten oder Jahren, es ist schon absehbar.



Gibt es ein Ziel, wie viele Haushalte Liefergrün erreichen will?



Sascha Sauer Mit unseren Kunden wollen wir demnächst 50 Prozent der Haushalte in Österreich erreichen. Das ist unser Ziel. Das sind zusammengerechnet die Landeshauptstädte, die wir erreichen können inklusive Vororte. Aktuell sind es sechs Städte, die diese 50 Prozent ergeben.