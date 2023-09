Grundsätzlich sei er nicht gegen Co2-Preise, so Klacska. Er kritisiert allerdings, dass Unternehmer für den CO2-Ausstoß zahlen würden, aber der Staat davon profitiere. "Und da müssen wir um Förderungen betteln", so Klacska, "und irgendein Gremium entscheidet dann, ob mein Projekt förderungswürdig ist oder nicht".



Er schlägt ein eigenes Klimakonto vor, auf das eben die CO2-Preise fließen, um davon Investitionen in Co2-reduzierende Maßnahmen zu bezahlen und das über Finanzonline komplett transparent sei. Das könnte auch weitere Investitionen in Österreich fördern, so der Branchenvertreter.