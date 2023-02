"Mexiko gewinnt als Produktionsstandort für die US-amerikanische Automobil-, Stahl- und Textilindustrie zunehmend an Bedeutung. Mit unserem neuen Standort in El Paso bieten wir unseren Kunden ab sofort grenzüberschreitende Lieferverkehre mit Fokus auf Komplettladungen", erklärte Landesleiter Mark McCullough.



In den USA betreibt Gebrüder Weiss seit 2017 eine eigene Landesgesellschaft. Neben der Zentrale in Chicago gibt es Standorte in Atlanta, Boston, Dallas, Los Angeles, New York, San Francisco und nun in der Grenzstadt El Paso. Diese liege nicht nur verkehrsgünstig an der Interstate 10, vom dortigen Flughafen seien zudem in kurzer Flugzeit einige der größten Hubs der USA erreichbar.