Am 16. September hat Markus Macho die Geschäftsführung der Schachinger Logistik Gruppe für die Unternehmen Schachinger pharmalogistik GmbH und Schachinger logistik service GmbH / TRCplus übernommen. Er unterstützt damit die Schachinger-Logistik-Gruppengeschäftsführer Johannes A. Wöckinger und Günther H. Gfrerrer bei den beiden Unternehmen und den gewerberechtlichen Geschäftsführer Marcus Seibold in der Schachinger pharmalogistik.



Sein Fokus liegen dabei auf dem Vertrieb und dem operativen Geschäft. Den Bereich Quality Management wird bei Schachinger logistik service / TRCplus weiterhin Günther H. Gfrerrer verantworten. Damit ist das Managementboard im Bereich Warehousing und Transport wieder komplett.



Markus Macho war in den vergangenen 22 Jahren bei Cargo Partner in verschiedenen Managementpositionen, unter anderem als Director Overseas, Director Air Cargo und Managing Director Germany tätig und bringt umfangreiches Logistik- und Management-Know-how mit.



„Mit Markus Macho konnten wir einen sehr erfahrenen Manager aus der Logistikbranche für Schachinger gewinnen, der umfangreiche Change Management-Erfahrung mitbringt und so ideal zu den vor uns liegenden Aufgaben passt. Ich freue mich, dass Markus Macho mit an Bord ist“, sagt dazu Günther H. Gfrerrer.



Die Schachinger Logistik Gruppe verzeichnete in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Wachstum im Bereich Warehousing (Schachinger pharmalogistik) und Transport (Schachinger logistik service / TRC plus). Im Mai 2024 folgte die Eröffnung eines weiteren Standorts in Bruck an der Leitha. Dieser bietet auf einer Lagerfläche von 12.830 m² über 24.000 Palettenstellplätze.

