Laut Fischer seien die Mauttarife in Österreich schon jetzt EU-weit mit Abstand die höchsten. Für die Staatsholding Asfinag wäre ein Aussetzen der Inflationsanpassung "leicht verkraftbar". Fischer verweist auf den Geschäftsbericht des Autobahnen- und Schnellstraßenbetreibers, wonach die Lkw-Mauterlöse rund 1,7 Mrd. Euro pro Jahr ausmachen würden, während die Asfinag für Neubau und bauliche Erhaltung von Autobahnen und Schnellstraßen im gleichen Zeitraum rund 1,3 Mrd. Euro ausgebe. "Es ist nicht die Aufgabe des Güterbeförderungsgewerbes, die Asfinag zu subventionieren", folgert der Verbandsobmann.



Für inländische Güterbeförderungsunternehmen stelle die Maut für Autobahnen und Schnellstraßen mit rund 421 Millionen Euro pro Jahr die größte aller Steuer- und Mautbelastungen dar, so Fischer. "Es kann nicht sein, dass wir immer in die Bresche springen sollen. Wir zahlen als Branche hunderte Millionen Euro im Jahr obendrauf, zumindest die bevorstehende Valorisierung der Maut muss ausgesetzt werden", fordert Fischer.