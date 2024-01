Mit der Service-Plattform für Elektrofahrzeuge seien Flotten ab sofort in der Lage, auf Basis ganzheitlicher Daten – darunter Informationen zum Energiemanagement, zum Akku- und Lademanagement, zur Routenplanung und zum Flottenmanagement – den Fuhrparkeinsatz ihrer Elektrofahrzeuge intelligent zu steuern und die Produktivität zu erhöhen, heißt es von Bridgestone Mobility Solutions - dem Geschäftsbereich von Bridgestone, zu der auch die Flottenmanagementlösung Webfleet gehört.



Für die Bereitstellung der Service-Plattform für Elektrofahrzeuge kooperieren Bridgestone und Webfleet mit zahlreichen Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen, darunter TomTom, Simacan, The Mobility House und Bia Power, und mit Energiedienstleistern wie Eaton, The Mobility House, Heliox oder VEV.



„Entstanden ist daraus ein einzigartiges Ökosystem, in dem Lösungen für die unterschiedlichsten Bedarfe rund um das Management von Elektromobilität auf einer einzigen Plattform zusammengefasst sind“, sagt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region. „Das System ermöglicht die nahtlose Integration der Lösungen dieser Dienstleister auf der Grundlage von ganzheitlichen Flotten- und Energiedaten. Webfleet stellt dabei die relevanten Fahrzeugdaten bereit, auf deren Basis die vernetzten Partner ihre Dienstleistungen anbieten. Im Endergebnis sind Fuhrparkunternehmen ab sofort in der Lage, auf Basis dieser ganzheitlichen Daten aus einem System die Elektrifizierung ihrer Flotte zu gestalten.“



Schmid weiter: „Die Service-Plattform ebnet Flottenunternehmen den weiteren Weg in Richtung Dekarbonisierung der eigenen Mobilität. Indem wir signifikante Daten aus Systemen verschiedener Anbieter integrieren, generieren wir für Fuhrparkunternehmen einen ganz neuen Nutzen. So kann ein Flottenmanager beispielsweise Informationen über die Reichweite seiner Fahrzeuge abrufen, um das am besten geeignete Fahrzeug für einen bestimmten Auftrag zuzuweisen. Um auszuwählen, welches Fahrzeug etwa zu welchem Zeitpunkt auf der Grundlage des erforderlichen Akkustands und des Tourenplans geladen werden soll, können diese Daten dann mit den Informationen zum Lademanagement abgeglichen werden.“



Die neue Lösung bündle ihre Dienstleistungen in sechs wichtigen Säulen, die es den Kunden einfacher mache, die ideale Kombination für ihre spezifischen Bedarfe im Bereich der Elektromobilität zu wählen. Flottenkunden können dabei Daten nahtlos zwischen allen angeschlossenen Anbietern austauschen, um den Betrieb von Elektroflotten zu optimieren. Die Nutzer behalten stets die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten und entscheiden, welche Daten wann und wie geteilt werden:



Hardware und Software für das Lademanagement: Bereitstellung der Ladeinfrastruktur entsprechend der eigenen Anforderungen und Bedarfe. Monitoring und Analyse der Leistung der unternehmenseigenen Ladestationen.

Smart Charging: Senkung der Kosten durch Vermeidung von Lastspitzen und hohen Strompreisen sowie Senkung der Emissionen durch Nutzung erneuerbarer Energien.

Energiemanagement: Fachkundige Beratung zur unternehmenseigenen Energieinfrastruktur und für ein effizientes Energiemanagement für Fahrzeuge und Gebäude.

Akku-Analyse: Mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit im Fuhrpark durch Warnungen bei Akku-Problemen. Höherer Restwert der Fahrzeuge mit Reports über den Akku-Zustand (Gesundheit).

Planung: Planung und Optimierung von Aufträgen für einen Fuhrpark mit Elektrofahrzeugen unter Berücksichtigung von Energie-, Lade-, Akku- und Routenbeschränkungen.

Flottenmanagement: Zuverlässiger und produktiver Betrieb der E-Flotte auf der Grundlage von Echtzeit-Fahrzeugdaten und Informationen über Fahrverhalten und Energieverbrauch.



„Zahlreiche Fuhrparkunternehmen möchten den Weg in Richtung Elektromobilität gehen. Der Schritt hin zur Elektrifizierung ist jedoch mit vielen Fragen verbunden, darunter die Höhe der Investitionen, die mögliche Aufrechterhaltung eines zuverlässigen Betriebs und die der Optimierung der Produktivität des eigenen Unternehmens. Diese Fragen können nur beantwortet und gelöst werden, wenn verschiedene Lösungsanbieter im Bereich der Mobilität zusammenarbeiten und relevante Daten bündeln. Speziell Anbieter, die auf das Thema Elektromobilität spezialisiert sind, sind bestrebt, eine skalierbare Integration zu etablieren, um die Herausforderungen der Flottenkunden zu lösen“, ergänzt Wolfgang Schmid.



Die Plattform ist offen für andere Partner im Ökosystem der Elektromobilität mit dem Ziel, Fuhrparks eine vollständige Palette von Dienstleistungen anzubieten, die sich flexibel an ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen lassen.