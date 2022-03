Der städtische Güterverkehr ist heute durch Emissionsvorschriften, Zugangsbeschränkungen und der zunehmenden Verbreitung von Mobilitätsformen wie Lastenfahrräder, Fahrräder, Roller etc. im öffentlichen Raum geprägt. Nun haben Renault Trucks und Geodis eine Zusammenarbeit vereinbart, um einen 16-Tonnen-Elektro-Stadtlieferwagen zu entwickeln, dessen Kosten (TCO2) mit denen eines Dieselfahrzeugs vergleichbar sind, was eine Voraussetzung für die breite Einführung alternativer Antriebe ist.



Unter dem Projektnamen Oxygen wurden im ersten Schritt Schwerpunktbereiche ermittelt wie etwa verbesserte Sicherheit für den Fahrer und der Öffentlichkeit dank einer abgesenkten Fahrerkabine, die dem Fahrer eine direkte Sicht bietet, um die Verkehrsteilnehmer optimal zu schützen, eine große Windschutzscheibe und mehrere Kameras anstelle von Rückspiegeln, die eine 360°-Sicht bieten oder eine seitliche Schiebetür auf der Beifahrerseite, die den Öffnungswinkel der Tür einschränkt.



Außerdem soll der Komfort für den Fahrer höher werden, indem er auf beiden Seiten, links und rechts, aus dem Lkw aussteigen kann. Das Ein- und Aussteigen wird durch eine wesentlich niedrigere Einstiegshöhe als bei einem Standard-Lieferwagen erleichtert. Auch eine optimale Ergonomie und leichterer Zugang zum Laderaum identifizierten die Unternehmen als einen Schwerpunkt. Um dies zu erreichen, wird eine Dreierpartnerschaft mit einem Aufbauhersteller in Erwägung gezogen, um die Be- und Entladevorgänge in einem städtischen Umfeld zu verbessern.



Vernetzte Tools, die es den Fahrern ermöglichen, ihre Liefervorgänge und Routen zu optimieren, seien ebenfalls wichtig, so die Unternehmen in einer Aussendung. Damit sich das Fahrzeug perfekt in das Stadtbild einfügt und um den Komfort und das Selbstwertgefühl des Fahrers zu steigern, haben die Designer von Renault Trucks sowohl die Außenlinien des Lkw als auch den Innenraum des Fahrerhauses komplett neu gestaltet.



Die Auslieferung des Prototyps ist für Ende 2022 geplant. Er wird im französischen Werk von Renault Trucks in Blainville-sur-Orne produziert, dem ersten europäischen Werk, das ab 2020 Elektro-Lkw in Serie fertigt. Der Lkw wird dann ab 2023 im Stadtverkehr in Paris getestet. Nach dieser Praxiserprobung folgt eine Anpassungsphase des Fahrzeugs, in der die Rückmeldungen der Fahrer in Bezug auf Nutzungskomfort, Praxistauglichkeit, Aufladen usw. berücksichtigt werden, sowie eine Studie zur Optimierung der Gesamtbetriebskosten.